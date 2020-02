Le Parisien - Koulibaly vuole la Champions, contatti col Psg da un anno: fissato il prezzo

Tanti indizi fanno una prova. Il futuro di Kalidou Koulibaly potrebbe non essere più al Napoli. Dalla Francia ribalza la notizia secondo cui il difensore avrebbe comprato casa per 4 milioni a Parigi, il quotidiano Le Parisien aggiunge che il Psg cerca il sostituto di Thiago Silva e potrebbe essere proprio il centrale senegalese, la cui valutazione oscilla tra i 75 e gli 80 milioni di euro. I contatti tra il suo entourage e il Psg risalgono a un anno fa, nel frattempo su Koulibaly - che vuole la Champions anche l'anno prossimo - ci sono stati altri interessi, come quello del Manchester City, ma ora col blocco mercato è una pista da scartare. La fonte parigina, inoltre, definisce con "mancanza di tranquillità" il momento che Koulibaly sta vivendo al Napoli. Da tempo è fermo ai box e potrebbe non rientrare subito. Intanto le voci sul futuro si rincorrono.