Le parole di Meluso prima del Verona: "Zielinski? Professionista, continuerà a dare tanto"

Nel pre-partita di Napoli-Verona, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando anche della situazione di Zielinski

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre-partita di Napoli-Verona, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando anche della situazione di Zielinski: "Si è parlato con loro, si è parlato delle logiche che sono calcistiche. Dendoncker è andato fuori dalla lista UEFA, ci sono delle esigenze e giuste o sbagliate che siano le vedremo in futuro. Con Zielinski c'è stato un confronto, è un professionista serio e continuerà a dare tanto al Napoli".

Su Ngonge: "Noi siamo contenti di averlo preso, è una freccia in più per l'arco di Mazzarri. E' un ragazzo giovane e di prospettiva. Abbiamo piena fiducia in Ostigard, ma poi è normale che una società possa guardarsi intorno".