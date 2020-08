Leandrinho libera slot extracomunitari: il Napoli può chiudere per Gabriel

Serviva uno slot libero per un extracomunitario, è arrivato con la cessione di Leandrinho. Il Napoli, ora, se vuole, può chiudere per un altro brasiliano. Si tratta di Gabriel Magalhaes, centrale del Lille, classe '97, individuato dalla società come erede di Koulibaly, che sarà ceduto. Un giocatore di enormi prospettive, forte fisicamente, con buona tecnica, alto un metro e novanta, ma rapido e veloce. Un giocatore di prospettiva che dovrà dimostrare a Napoli, eventualmente, di poter crescere fino a raggiungere elevati livelli tecnici.