Leandrinho saluta Napoli: il brasiliano si trasferisce al Red Bull Bragantino

Nuova tappa per la sua carriera per Leandrinho. L'attaccante brasiliano classe 1998 lascia il Napoli per trasferirsi al Red Bull Bragantino. Quest'anno era rimasto in azzurro ma senza mai giocare, in attesa di una nuova sistemazione. Che ha appena trovato. L'annuncio sui social da parte del giornalista esperto di mercato Niccolò Schira che parla di accordo totale tra le parti. Ecco il suo tweet: