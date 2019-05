Lecce, il presidente: "Luperto nome suggestivo, complicato riportarlo qui"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce che parla di un possibile ritorno in Puuglia di Sebastiano Luperto: "È un nome suggestivo: siamo tutti affezionati a lui essendo cresciuto nel nostro settore giovanile. Ha spiccato il volo per cui la vedo complicata riportarlo a Lecce, ma merita il meglio, ci teniamo molto a lui. Ho il rammarico di aver rilevato il club poco dopo la cessione di Luperto, ma abbiamo un bel ricordo di lui. Credo sia un profilo di altri livelli, più alti rispetto al Lecce, ma l’aspetto tecnico lo gestisce il nostro ds.

Ho guardato la ripartizione dei diritti e mi ha colpito che le squadre di fascia bassa percepiscono una somma ben diversa ed inferiore rispetto a quella delle fasce alte. In Premier non funziona così: più o meno tutti percepiscono la stessa somma mentre in Italia, per far valere le nostre ragioni dobbiamo fare una battaglia in Lega. Noi abbiamo fatto un piccolo miracolo quest’anno perché non era facile salire subito in A. Il paracadute ci può anche stare per dare una mano alle squadre retrocesse in B, per aiutarle a sopportare i contratti stipulati in A, ma bisogna lavorare sulla maggiore equità delle ripartizioni”.