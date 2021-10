Leicester, Rodgers ha detto no al Newcastle: punta a sostituire Guardiola al City

Negli ultimi giorni, il nome di Brendan Rodgers è stato più volte accostato alla panchina del Newcastle, ma il manager del Leicester ha già fatto sapere di non voler prendere in considerazione eventuali proposte. Il motivo lo riporta il Daily Mail: l'irlandese preferirebbe aspettare un progetto più "attraente", in particolare quello che lo porterebbe sulla panchina del Manchester City. Secondo il quotidiano inglese, potrebbe essere lui infatti a sostituire Pep Guardiola nel 2023.