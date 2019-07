Ligue1, l'esperto: "Pèpè ha quintuplicato il suo valore in tre anni! Sarebbe pronto per il Napoli"

A Radio Marte durante la trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuta Valentina Clemente, giornalista che si occupa di calcio francese: "Pèpè? Il ragazzo ha tante strade aperte davanti a sé. Pepè potrebbe andare a Parigi ma non solo, tutto dipenderà anche dalla vicenda Neymar e come questa si risolverà. Posso dirvi che si tratta di un giocatore che ha quintuplicato il suo valore nel giro di tre anni. Fu acquistato dal Lille a 10 milioni e l’anno scorso rifiutarono 30 milioni offerti dal Lione. Quest’anno le cifre dell’ivoriano sono salite alle stelle. E’ un ragazzo che ha tantissimo talento e lo ha sempre avuto solo che era troppo aleatorio in passato. Adesso è maturato ed è pronto per una piazza importante anche come Napoli".