Lille, ad un passo l'erede di Osimhen: si sblocca presto la trattativa per il Napoli?

Il Lille intende annunciare entro questa settimana l'acquisto di Jonathan David, 23 gol e 10 assist in questo campionato, attaccante del Gent. E' lui l'erede scelto di Osimhen e il fatto che la trattativa sia ormai ad un passo dalla conclusione - lo riporta TodoFichajes - è la conferma anche dell'ormai imminente addio della punta nigeriana. Il Napoli aspetta il suo ok definitivo per chiudere, intanto il Lille si cautela: affare da oltre 25 milioni per David.