Lille, il Ceo Ingla: "Conversazioni aperte per Pépé. Leao? Tanti club su di lui"

Nella giornata di oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Leo Jardim, Show, Benjamin André e Virgiliu Postolachi al Lille. Presente davanti ai media anche Marc Ingla, CEO del club francese, che s'è soffermato sugli obiettivi del Napoli Nicolas Pépé e Rafael Leao: "Pépé ha appena finito la Coppa d'Africa, ora deve solo riposare un po'. Per il resto, le conversazioni sono aperte. Per Leao ci sono stati molti interessamenti. Non posso dire nulla in più, sono desolato".