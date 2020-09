Lille, l'ex azzurro Manzi (rientrato nell'affare Osimhen) verso il prestito al Gubbio

Passato al Lille nell'ambito dell'affare Osimhen, per l'ex capitano del Napoli Primavera Claudio Manzi il futuro però sarà ancora in Italia. Secondo quanto appreso da TuttoC.com, sul difensore centrale c'è infatti il Gubbio. Operazione possibile con la formula del prestito. Per Manzi 27 presenze in Primavera 1 nella scorsa stagione.