Lindstrom via in prestito? Può giocare solo in una squadra

Dato che il danese ha già giocato con Eintracht e Napoli, a gennaio può partire in prestito solo per tornare in Bundesliga

Jesper Lindstrom può al massimo tornare in prestito all'Eintracht. Non altrove. Da regolamento, infatti, un giocatore può cambiare tre squadre in un anno ma solo giocando con due club in gare ufficiali.

Dato che il danese ha già giocato con Eintracht e Napoli, a gennaio può partire in prestito solo per tornare in Bundesliga. Ma è un'ipotesi remota. Dunque Lindstrom resterà a Napoli.