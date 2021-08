Lione, Bosz entusiasta dell'arrivo di Emerson Palmieri: "Ha una mentalità vincente"

Peter Bosz, tecnico del Lione, ha parlato del nuovo acquisto Emerson Palmieri: "Sì, sono felice che sia qui. Ha giocato per il Chelsea dove bisogna vincere ogni partita. Qualità del genere sono necessarie per raggiungere certi obiettivi. Ha anche giocato l'Europeo con l'Italia, dove ha voluto vincere. Serve una mentalità che non tutti hanno. Al momento abbiamo bisogno di giocatori che sappiano cosa voglia dire vincere, che sappiano cosa serva per vincere le partite. Inoltre ha anche grandi qualità come giocatore, specialmente offensive. Ha un ottimo piede sinistro ed è un ottimo giocatore".