Lione, Emerson Palmieri: "Ho parlato con Paquetà e mi ha detto: 'Vieni, qui ho ritrovato il mio calcio'"

Giornata di presentazioni in casa Olympique Lione. Emerson Palmieri è stato accolto dai media francesi e in conferenza stampa si è presentato così: "Quando ero piccolo ero già attratto dall'Olympique Lione. Ho visto giocarci Juninho e tutti gli altri brasiliani, ammirando questo grande club attraverso i tanti campioni che ci sono stato. Nel 2016, quando ho giocato contro l'OL in Europa League con la Roma, ho visto l'atmosfera che c'è qui e l'ho salvata in un angolo della mia testa, non la dimentico. Mi sento già pronto per giocare. Prima di venire, ho parlato con Paquetà. Mi ha detto 'Vieni, è qui che ho ritrovato il mio calcio'".