Lione, visite mediche per Emerson Palmieri: l'ex Chelsea spinge Cornet verso l'uscita

Giorno di visite mediche per Emerson Palmieri, prima di trasferirsi al Lione. Il terzino sinistro lascia così il Chelsea e giocherà in prestito secco con i transalpini. Il suo arrivo porta Maxwel Cornet verso l'uscita. L'ivoriano, protagonista in negativo della disfatta di domenica contro l'Angers, è stato messo alla porta e sul giocatore c'è l'interesse di Burnley ed Hertha.