Liverpool, niente Koulibaly: per Rmc ha già svolto le visite mediche Konate!

Nei giorni scorsi erano rimbalzate voci, provenienti dall'Inghilterra, che devano il Liverpool fortemente interessato a Kalidou Koulibaly. Il club inglese invece oggi sembra aver rotto gli indugi per il prossimo rinforzo in difesa, mettendo in cima il nome di Ibrahima Konate. Un interesse già emerso negli scorsi giorni ma i dettagli fatti filtrare da RMC sarebbero importanti: per il ventunenne nazionale francese Under 21, in forza al Lipsia, sarebbero già stati fatti dei primi test medici propedeutici al trasferimento alla corte di Jurgen Klopp.