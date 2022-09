Liverpool, sorpresa dal mercato: arriva Arthur dalla Juve, già in campo col Napoli?

Sorpresa Liverpool. Dal mercato, dalla Juve, in prestito secco, arriva Arthur. Questa mattina visite mediche per il brasiliano

