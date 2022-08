Liverpool, tanti ko a centrocampo e coperta corta: si pensa ad un ex obiettivo azzurro

I tanti infortuni a centrocampo costringono il Liverpool a intervenire per assicurare a Jurgen Klopp almeno un rinforzo

I tanti infortuni a centrocampo costringono il Liverpool a intervenire per assicurare a Jurgen Klopp almeno un rinforzo. I Reds, riporta il Daily Mail, starebbero pensando a Sander Berge, mediano norvegese in forza allo Sheffield United - ed ex obiettivo di mercato del Napoli - che però ha una clausola di 35 milioni di sterline, ovvero 41 milioni di euro. Thiago Alcántara, Naby Keita, Curtis Jones e Alex Oxlade-Chamberlain sono ai box e mancano due giorni alla fine del mercato. Il Liverpool deve affrettarsi.