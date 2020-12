Llorente, altro che Samp. Alvino: "Il Milan si è fatto sotto dopo l'infortunio di Ibra, contatti serrati!"

Il futuro di Fernando Llorente è ancora tutto da scrivere. L'attaccante spagnolo sembrava ormai pronto ad accasarsi alla Sampdoria, con un accordo che chiudere entro la settimana prossima. Le cose, però, potrebbe cambiare, con il Milan che si sarebbe fatto sotto in maniera convinta per l'ex Juve, a casa soprattutto dell'infortunio di Ibrahimovic. A dare le ultime è il giornalista Carlo Alvino: "Il Milan pensa a Llorente dopo l’infortunio di Ibra. Lo spagnolo che è in parola con la Samp a sorpresa potrebbe finire alla corte di Pioli. Contatti serrati nelle ultime ore. La formula che propone il club rossonero sembrerebbe più convincente. Settimana prossima decisiva.

