Llorente, cessione per ora bloccata: tutto dipenderà dal rientro di Osimhen

in uscita non si registrano novità per Fernando Llorente. Secondo l'esperto di mercato di Tmw, Niccò Ceccarini, il Napoli per ora ha bloccato la sua cessione e tutto verrà valutato a fine mese e dipenderà anche da i tempi di rientro di Osimhen. Non è da escludere alla fine che l’attaccante spagnolo possa anche rimanere.