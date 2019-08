Llorente ha dato disponibilità al Napoli: l'affare può decollare a fine mercato

Come riporta Il Mattino, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli ha ottenuto la disponibilità di Llorente a vestire la maglia azzurra. La trattativa potrebbe decollare durante l'ultima settimana di mercato, ma soltanto se il club partenopeo non riuscisse a completare le operazioni per gli obiettivi prioritari (Icardi, James).