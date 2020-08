Llorente, il Napoli può lasciarlo partire a zero: sondaggio della Real Sociedad

Arrivato appena un anno fa, l'esperienza di Fernando Llorente al Napoli potrebbe essere già terminata. Con Rino Gattuso è ai margini del progetto, tant'è che ha collezionato pochissimi minuti dal suo approdo in panchina. Inoltre l'ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione pesa e non poco. Per cui il club azzurro potrebbe lasciarlo partire a parametro zero. A riportarlo è As, secondo cui sarebbe tornata di moda anche la Real Sociedad, che ha effettuato un sondaggio ultimamente con il fratello dello spagnolo.