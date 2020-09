Llorente in uscita, non solo le piste italiane: possibile assalto di una spagnola

La Real Sociedad nei prossimi giorni potrebbe tornare a farsi viva con il Napoli per Fernando Llorente, che potrebbe anche accettare l'idea di tornare a giocare in Spagna. Su di lui c'è anche il Benevento, che per il momento ha trovato la porta sbarrata ma che se non si muovesse niente nei prossimi giorni, potrebbe riprovarci a fine mercato. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.