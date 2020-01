Llorente-Inter, Marotta chiude: "Non penso faremo altro dopo Eriksen"

"Penso che non faremo altre operazioni". Nell'intervista rilasciata a Rai Sport prima di Inter-Fiorentina (gara attualmente in corso), Beppe Marotta, ad area sportiva dei nerazzurri, ha chiuso il mercato in entrata: "Questo è una sessione di opportunità, dopo averne trovata una come Eriksen non ci sono giocatori a disposizione che possano aumentare la qualità".