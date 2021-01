Llorente-Juventus, operazione complicata per due ragioni: la situazione

Tra le ipotesi per il futuro di Fernando Llorente c'è anche il ritorno alla Juventus come quarta punta. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, però, si tratta di una operazione difficile per due ragioni: il centravanti spagnolo è fermo praticamente da un anno, inoltre il Napoli non ha intenzione di cederlo prima del 20 gennaio, data della Supercoppa proprio contro i bianconeri.