Llorente, l'ingaggio alto frena tutte le italiane: si lavora su una pista in Spagna

Fernando Llorente è in uscita dal Napoli e gli agenti dell'attaccante sono alla ricerca di un nuovo club. Come riporta Calciomercato.it l'ingaggio di 2.5 milioni, che lo spagnolo vorrebbe percepire anche nella nuova destinazione, frena tutte le squadre italiane. Prende corpo per questo l'ipotesi Real Sociedad mentre solo una buonuscita versata dal club di De Laurentiis potrebbe favorire la cessione in Italia.