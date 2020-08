Llorente-Younes, poche conferme sul Genoa. Il Benevento si defila per lo spagnolo

Amin Younes e Fernando Llorente vengono dati sul piede di partenza in casa Napoli in una rivoluzione più ampia che sta riguardando l'attacco azzurro. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, però, per entrambi non ci sono grosse conferme sui passi in avanti del Genoa. Per il centravanti spagnolo, inoltre, si è parlato della possibilità di andare al Benevento, smentita però dalla radio ufficiale azzurra perché nel Sannio dovrebbe arrivare Gianluca Lapadula.