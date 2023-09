Lo Celso resta al Tottenham: decisione presa 10 giorni fa, su di lui c'era il Napoli

Il Galatasaray avrà tempo fino al 15 settembre, data in cui terminerà il calciomercato in Turchia, per formalizzare altri acquisti.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Il Galatasaray sta provando a prendere Tanguy Ndombele e Davinson Sanchez dal Tottenham, ma la trattativa non dovrebbe riguardare Giovani Lo Celso. Sono infatti ormai 10 giorni che è stata presa la decisione di far restare il centrocampista argentino agli Spurs (che era appetito dal Napoli), salvo sorprese dell'ultimo momento. Il Galatasaray avrà tempo fino al 15 settembre, data in cui terminerà il calciomercato in Turchia, per formalizzare altri acquisti. A riferirlo è Fabrizio Romano su Twitter.