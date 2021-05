Lo stesso pupillo di Spalletti e Sarri accostato al Napoli

Sarri lo aveva richiesto, Spalletti potrebbe richiederlo. Matias Vecino è un giocatore apprezzato da entrambi. Sarri lo ha conosciuto e allenato a Empoli mentre Spalletti ha contato su di lui all'Inter. Per questo, essendo in uscita dai nerazzurri, l'ex Cagliari potrebbe diventare un'opportunità di mercato per il Napoli. Si tratta al momento di una semplice suggestione. Ma a volte certi nomi ritornano.