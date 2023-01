Lo strano caso di Contini: oggi titolare con la Samp, poi torna a Napoli e va alla Reggina

Il portiere Nikita Contini, classe '96, quest'oggi sarà protagonista di una situazione piuttosto particolare

Il portiere Nikita Contini, classe '96, quest'oggi sarà protagonista di una situazione piuttosto particolare. Ai saluti con la Sampdoria per rientrare alla base Napoli dal prestito, l'estremo difensore dovrebbe comunque difendere i pali della formazione blucerchiata per un'ultima volta, nel match di Coppa Italia delle ore 18 in casa della Fiorentina. Come riporta il Secolo XIX, poi, dovrebbe salutare ma non rimarrà nemmeno in Campania: lo attende la Reggina, in Serie B.