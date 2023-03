Lo United molla Osimhen? Da Manchester: l’obiettivo principale è Kane

Da tempo il Manchester United ha iniziato il casting per regalare un nuovo centravanti a Ten Hag per la prossima stagione.

© foto di www.imagephotoagency.it

Da tempo il Manchester United ha iniziato il casting per regalare un nuovo centravanti a Ten Hag per la prossima stagione. I Red Devils non hanno nel mirino solo Victor Osimhen. Infatti, secondo quanto riportato da Manchester Evening News, il primo nome è quello di Harry Kane del Tottenham, con i Red Devils che proveranno a strappare agli Spurs il capitano della Nazionale inglese.