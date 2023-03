Lo United non segue solo Osimhen, dalla Danimarca: "Contatti per Hojlund!"

I Red Devils lo vorrebbero per sostituire Weghorst ma in corsa ci sarebbe anche l'Arsenal.

Secondo quanto riferito dal media danese Tipsbladet, il Manchester United avrebbe già allacciato i primi contatti con l'Atalanta per chiedere informazioni sul futuro di Rasmus Hojlund, sempre più in vista in giro per il mondo dopo la tripletta rifilata con la Danimarca ai danni della Finlandia. I Red Devils lo vorrebbero per sostituire Weghorst ma in corsa ci sarebbe anche l'Arsenal.