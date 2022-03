Lo voleva il Napoli, adesso è un sogno di Sarri: Lazio su Emerson Palmieri

Questi i motivi che, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, porterebbero il tecnico biancoceleste a chiedere per l’anno prossimo Emerson Palmieri.

Fra presente e futuro. La Lazio domani scenderà in campo all’Olimpico contro il Venezia con Maurizio Sarri che dovrà cambiare qualcosa in difesa. Mancano gli esterni con Lazzari che sta accelerando il recupero, Marusic squalificato e Radu, in scadenza di contratto, che deve combattere con una fascite plantare. L’unica ipotesi per il momento sarebbe quella di spostare Hysaj sulla sinistra. Questi i motivi che, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, porterebbero il tecnico biancoceleste a chiedere per l’anno prossimo Emerson Palmieri.