Lo voleva il Napoli, ora su Thorsby c'è l'Atalanta: la Samp fissa il prezzo

L'Atalanta potrebbe tornare alla carica per Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria che già in estate era a un passo dal vestire il nerazzurro. A sostenerlo è Il Secolo XIX che spiega come la valutazione sia di 8 milioni e uno stipendio da 600 mila euro all'anno. Dopo l'arrivo di Koopmeiners i bergamaschi sembrano a posto sulla mediana.