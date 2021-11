Lo volevano dare al Napoli per Insigne, Sanchez già via dall'Inter a gennaio?

Alexis Sanchez potrebbe lasciare l'Inter a gennaio? Di questa possibilità ha parlato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW: "Su di lui resta forte l’interesse del Marsiglia. Sampaoli vorrebbe averlo a disposizione già per gennaio ma molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore". Sanchez in estate era stato proposto dal Napoli all'Inter per arrivare a Insigne, ma la società aveva rifiutato.