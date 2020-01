Lobotka ad un passo dal Napoli: l'indizio arriva dai quotidiani

Ballano due milioni tra Stanislav Lobotka e il Napoli. L'accordo non è stato ancora raggiunto ma difficilmente la trattativa salterà. Questo perché il calciatore ha già scelto di lasciare il Celta Vigo - c'era una promessa in estate - per giocare la Champions con la squadra di Gattuso. Lo slovacco ha iniziato a seguire il Napoli sui social e questa mattina c'è un altro indizio sul buon esito della trattativa svelato dal quotidiano Il Mattino, secondo cui le visite mediche del calciatore potrebbero avvenire già domenica, ovvero tra due giorni. Ciò significa che siamo all'alba dell'accelerata decisiva per l'acquisto del regista tanto atteso. Lobotka, classe '94, non è un play classico ma ha quelle caratteristiche che servono al Napoli. Un centrocampista completo, di qualità ma anche forza fisica, che stazionerà a due passi dai difensori per aiutare i compagni nello sviluppo della manovra e nelle coperture preventive.