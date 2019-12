Lobotka, c'è il placet di Gattuso: ha scelto lui per il ruolo di vertice basso

Gennaro Gattuso ha scelto Stanislav Lobotka per il suo centrocampo. Secondo Sky Sport, c'è stato infatti il via libera dell'allenatore calabrese e in questi minuti il Napoli sta proseguendo il dialogo con il Celta Vigo. L'emittente satellitare informa che l'assalto azzurro è stato assecondato dal suo nuovo tecnico, che ha scelto lo slovacco per il ruolo di vertice basso della mediana a tre.