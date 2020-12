Lobotka gioca poco, ma è incedibile: risposta secca alla proposta di un club italiano

Il Torino ha chiesto Lobotka ma il Napoli non vuole cederlo e anche il centrocampista slovacco non intende andare via. Questo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Nonostante giochi poco, dunque, il regista slovacco non ha alcuna intenzione di andare via da Napoli. Vuole giocarsi le sue chance con Gattuso in azzurro.