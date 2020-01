Lobotka non vede l'ora di cambiare l'immagine del profilo

Se fossimo su Facebook mancherebbe solo lo status da single a sposato: la strategia social di Stanislav Lobotka ha una sua coerenza legata alla volontà dello slovacco di vestire la maglia del Napoli. Una scelta precisa da parte del regista del Celta Vigo che già in estate restò in Spagna ma chiarendo la sua posizione: "A gennaio, se ci saranno offerte, le valuteremo". Quella del Napoli non s'è fatta attendere. In attesa dell'accordo definitivo tra le due società, Lobotka ha iniziato da qualche giorno ad agire dietro uno smartphone, il suo, lanciando messaggi che la società ha colto.

Prima ha cominciato a seguire il Napoli su Instagram, un classico dei corteggiamenti. Poi ha scelto un cuoricino per decorare la foto della conferenza stampa di Gattuso prima della gara contro l'Inter. Infine, taggando il connazionale Skriniar, ha fatto sapere d'essere incollato alla tv per la partita tra l'Inter e il Napoli. In realtà era (anche) un modo per scoprire, dopo averlo già fatto per conto suo, pregi e difetti della sua prossima squadra. Tre indizi social che non lasciano spazio ad ulteriori interpretazioni: Lobotka non vede l'ora di cambiare la sua immagine del profilo.