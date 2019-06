Lobotka vuole lasciare il Celta: "All'estero per giocarmi l'Europa"

Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato alla Roma, ma da qualche anno gira anche attorno al mondo Napoli. E adesso per Stanislav Lobotka sembra essere finalmente giunto il momento di lasciare il Celta Vigo. Ad annunciarlo è il centrocampista slovacco, che ai microfoni di Dennik Sport s’è così espresso: “Avrei piacere a provare un’esperienza nuova, diversa. In Spagna sto bene, però mi piacerebbe andare a giocare in un altro Paese, magari in una squadra che s’è qualificata per una competizione europea”. Da ricordare che su Lobotka pende una clausola di 50 milioni di euro.