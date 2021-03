Locatelli rimpianto di molti: anche al Napoli fischiano le orecchie

Il Giornale scrive che probabilmente al Milan qualcuno si starà mangiando le mani, così come a qualcun altro tra Napoli e Parigi ogni tanto fischieranno le orecchie. L'esplosione di Manuel Locatelli rischia di diventare un grande rimpianto, infatti, per il club rossonero, che l'ha scaricato a cuor leggero 3 anni fa al Sassuolo. Il suo talento ha stregato mezza Europa: Altetico Madrid e Borussia Dortmund lo seguono da mesi, ma in pole c'è la Juventus. Questa volta per chiudere: il Sassuolo chiede 40 milioni, ma Paratici punta ad abbassare i costi mediante una contropartita (in ballo Fagioli e Frabotta). La cessione al Sassuolo aveva il retrogusto della bocciatura e invece il neroverde Loca ha trovato chi ha creduto ciecamente in lui: Roberto De Zerbi.