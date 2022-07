Lotito voleva 5mln per Acerbi, ora il difensore non parte per il ritiro: scelta condivisa col club

Sta per giungere ai titoli di coda l'avventura di Francesco Acerbi con la Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta per giungere ai titoli di coda l'avventura di Francesco Acerbi con la Lazio. Il difensore non è partito per la seconda parte della preparazione della formazione biancoceleste allenata da Maurizio Sarri. E' una scelta condivisa con il club di Claudio Lotito arrivata da un'iniziativa proprio dello stesso giocatore.