Lovato piace al Napoli e non solo, contatti in corso tra Lazio e Verona: la richiesta scaligera

Matteo Lovato, difensore classe 2000 del Verona, secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it. piace oltre che a Napoli e Atalanta anche alla Lazio. In queste ore ci sono stati dei contatti tra la dirigenza biancoceleste e l'Hellas Verona per il calciatore. Lo scoglio più alto nella trattativa è, però, la richiesta scaligera che chiede 18 milioni di euro. Il club veneto non vuole svendere il suo gioìello autore di un ottima stagione in Serie A e per questo non farà sconti a nessuno. L'offerta biancoceleste in questo momento è di 5 milioni cash più il cartellino di Fares, che non rientra nei piani di Sarri e che potrebbe tornare in Veneto dove ha già giocato dal 2013 al 2018.