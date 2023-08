Lozano al PSV, ci siamo! Romano annuncia: “Domani le visite mediche”

Hirving Lozano è virtualmente un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Il messicano lascia il Napoli per trasferirsi nel club olandese che lo ha prelevato dal Pachuca e lanciato nel grande calcio europeo.

Il PSV, infatti, è vicino alla cessione di Johan Bakayoko al Brentford per circa 40 milioni di euro. Il giovane esterno d’attacco classe 2003 libera così il posto a Lozano, che tornerà ad Eindhoven. L’annuncio arriva dall’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che su Twitter fa sapere che il Chucky svolgerà domani le visite mediche.

PSV, expected to sell Johan Bakayoko to Brentford after €40m bid revealed here today… 🇧🇪



…and Hirving Lozano will re-join PSV on permanent deal from Napoli — done, sealed and medical on Friday. 🇲🇽 pic.twitter.com/VGD891NzPN