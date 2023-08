Lozano ceduto? Il Napoli cerca sostituto: ci sono tre nomi

Il Napoli attende eventuali altre proposte per Hirving Lozano, in scadenza di contratto, seguito in Mls ma col mercato che in America chiude il 2 agosto

Il Napoli attende eventuali altre proposte per Hirving Lozano, in scadenza di contratto, seguito in Mls ma col mercato che in America chiude il 2 agosto, e nel frattempo monitora le possibili alternative: Zhegrova del Lille, Tete dello Shakhtar Donetsk e Orsolini del Bologna. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.