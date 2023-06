Lozano circondato da offerte, ma lui non ha fretta di decidere: la strategia

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono in tanti a volerlo, a partire dall'Arabia Saudita fino ad arrivare alla Francia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano sta aspettando di capire quale sarà il suo futuro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono in tanti a volerlo, a partire dall'Arabia Saudita fino ad arrivare alla Francia. La prima ipotesi non è da scartare, ma El Chucky, dopo il Napoli, sogna di andare a giocare in un club di Premier League.

C'è poi l'apprezzamento del Chivas de Guadalajara, che vorrebbe riportare il messicano a casa. Ha lasciato il suo Paese sei anni, ha giocato in Olanda, ha giocato in Italia ed ora tornare in patria potrebbe essere una tentazione. Al momento l'esterno comunque non ha fretta di decidere, malgrado il contratto in scadenza nel 2024.