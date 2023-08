Lozano (forse) ai saluti e la mossa inaspettata per sostituirlo

Si da per scontato che il Napoli, nell'elenco degli obiettivi, abbiamo inserito anche un esterno a destra

Si dà per scontato che il Napoli, nell'elenco degli obiettivi, abbiamo inserito anche un esterno a destra dato che Lozano sembra destinato a partire o comunque è fuori dal progetto. Ma siamo sicuri che il Napoli andrà sul mercato? Intanto il messicano potrebbe ancora rinnovare e comunque anche in caso di addio Garcia vorrebbe continuare a provare Raspadori come esterno destro. Numericamente dunque la società di De Laurentiis potrebbe anche decidere di non acquistare ancora nessun esterno offensivo.

