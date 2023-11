Lozano, già finita avventura al PSV? L’ex Napoli è un’idea del Marsiglia per gennaio

Potrebbe durare solo pochi mesi il ritorno al PSV Eindhoven di Hirving Lozano.

Potrebbe durare solo pochi mesi il ritorno al PSV Eindhoven di Hirving Lozano. Secondo quanto riferisce la versione messicana del portale El Futbolero, sulle tracce dell'ala, al Napoli per quattro anni dal 2019 allo scorso agosto, ci sarebbe l'interesse da parte dell'Olympique Marsiglia.

Il club di Longoria sarebbe infatti in cerca di un attaccante già per il mercato di gennaio, visto il rendimento deludente di Aubameyang e Correa. E da un punto di vista economico, sarebbe in grado di offrire a Lozano un ingaggio migliore di quello del club olandese.