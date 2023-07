Lozano già fuori rosa? Gazzetta - Ieri non era in distinta, ma aveva giocato partitelle

Ieri non c'era Lozano in distinta. Il messicano non rinnova, futuro rebus, le offerte latitano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ieri non c'era Lozano in distinta. Il messicano non rinnova, futuro rebus, le offerte latitano. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Forse non è un caso che Lozano ieri fosse l’unico giocatore non in “distinta” per l’amichevole. Certo Chucky viene da un brutto infortunio al ginocchio, ma in allenamento ha disputato anche le partitelle. Ieri era fuori".