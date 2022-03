Il futuro di Hirving Lozano dipenderà dalle offerte che arriveranno in estate

Il futuro di Hirving Lozano dipenderà dalle offerte che arriveranno in estate. Il Napoli, riporta 'Il Mattino', non è intenzionato a trattenerlo a tutti i costi, ma per lui ha fissato una valutazione decisamente importante: chi lo vorrà dovrà sborsare 45 milioni di euro.