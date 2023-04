Lozano, il suocero: "Scudetto un sogno diventato realtà. Futuro? Resteremo a Napoli!"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il suocero e consulente di Lozano, Rodrigo Obregon, ha parlato anche del futuro di Hirving

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il suocero e consulente di Lozano, Rodrigo Obregon, ha parlato anche del futuro di Hirving: "Il Chucky è molto felice, emozionato, sono momenti speciali per lui ed ha tanta voglia di giocare, partecipare e per lui è il raggiungimento di un sogno. Ha sempre puntato a vincere lo Scudetto, è un sogno che diventa realtà per lui e tutta la sua famiglia. Era arrivato con questo obiettivo.

Restare a Napoli? In questo momento non c'è nessuna offerta, non c'è niente con altre società e per ora resteremo a Napoli, continueremo a Napoli e la sua famiglia sta bene in città".